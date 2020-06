Máscaras e distanciamento: O 1° tapete vermelho de Hollywood na pandemia

O filme independente A Typical Wednesday fez a primeira estreia acompanhada de tapete vermelho em Hollywood desde o início da pandemia do novo coronavírus, nesta quarta-feira, 24. O último evento do tipo aconteceu em 10 de março, com o lançamento de Bloodshot, com Vin Diesel.

Apesar do registro de novos casos de Covid-19 na Califórnia, a exibição do filme teve permissão da prefeitura da cidade, contanto que os anfitriões seguissem protocolos de segurança. O evento aconteceu no The Montalban Theatre Rooftop Cinema, um espaço aberto com capacidade para 200 pessoas — porém, para a pré-estreia foram convidadas 60 pessoas, disse o diretor, roteirista e astro do filme J. Lee à revista americana Variety. “A maioria das pessoas respondeu ao convite com ‘sim, por favor! Eu quero sair de casa’”, diz ele.

Todos os participantes tiveram que medir a temperatura na entrada e o uso da máscara fácil era obrigatório. Além da distância entre as pessoas no tapete vermelho que, diferentemente de um passado não muito distante, foi um pouco mais silencioso: apenas seis fotógrafos fizeram a cobertura, sem repórteres.

Apesar de uma grande chance de reabertura dos cinemas, como a rede Cinemark que prevê a maioria de suas salas abertas até o dia 17 de julho, o receio da nova onda de casos de Covid-19 nos Estados Unidos ainda assusta, e com razão, o setor. Segundo o jornal americano The Hollywood Reporter, as superproduções Mulan e Tenet, marcados para estrear nos dias 24 e 31 de julho, respectivamente, podem sofrer novos adiamentos.