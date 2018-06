Mas já? Ariana Grande fica noiva após um mês de namoro

Ariana Grande e o ator Pete Davidson, do Saturday Night Live, estão noivos, afirma o site da revista The Hollywood Reporter. O casal está namorando há cerca de um mês e assumiu o relacionamento recentemente.

“Eles não estão correndo para se casar”, disse uma fonte da revista US Weekly, a primeira a noticiar o noivado. “Eles estão ansiosos por um longo noivado.” De acordo com a fonte, a cantora e o ator começaram a falar sobre a novidade na festa de aniversário de Robert Pattinson, que aconteceu no sábado.

Ariana terminou o namoro com o rapper Mac Miller em abril. Já Davidson confirmou o fim do relacionamento com Cazzie David, filha do comediante Larry David (um dos criadores de Seinfeld) no mês passado.