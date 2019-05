Marvel vai revelar que um de seus personagens é gay, diz diretor

(Atenção: este texto contém spoilers do filme Vingadores: Ultimato)

A Marvel está prestes a ampliar a representatividade em seus filmes. Ao menos é isso o que afirmaram os diretores Joe e Anthony Russo, de Vingadores: Ultimato, em entrevista ao podcast EW Morning Live, da revista Entertainment Weekly. De acordo com os cineastas, um filme do estúdio vai revelar que um de seus personagens é gay – e eles deram a entender que será uma pessoa já conhecida do púbico.

O assunto surgiu quando os irmãos comentavam a participação especial de um deles, Joe Russo, em Vingadores: Ultimato. Na produção, durante uma cena que mostra uma sessão de terapia em grupo, Joe interpreta um personagem que conta que foi a seu primeiro encontro depois que Thanos (Josh Brolin) dizimou metade da população mundial ao fim de Vingadores: Guerra Infinita, deixando aqueles que permaneceram vivos sofrendo a perda de entes queridos. Ele conta que se encontrou com outro rapaz, que também estava de luto.

O apresentador do podcast, então, pediu que os diretores confirmassem se esse seria realmente o primeiro personagem gay a aparecer em um filme da Marvel. “Sim, o primeiro abertamente gay”, disse Joe. “Houve insinuações sobre a sexualidade de outros personagens, mas esse é o primeiro personagem abertamente gay.”

“Quem mais é gay?”, perguntou a outra apresentadora do programa. “Uhh, vamos descobrir!”, respondeu Joe, talvez percebendo que havia falado demais. “Isso é uma história para outro dia”, completou Anthony Russo. “Há um personagem gay para ser apresentado nos filmes, e acho que Kevin (Feige, presidente da Marvel Studios) vai fazer esse anúncio, tenho certeza que em breve”, afirmou Joe.