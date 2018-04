Martin Scorsese é o vencedor do Prêmio Princesa das Astúrias das Artes

O cineasta americano Martin Scorsese foi anunciado nesta quarta-feira como o vencedor do prêmio espanhol Princesa das Astúrias das Artes, pela transcendência de sua obra que o tornou uma “figura indiscutível do cinema contemporâneo”. Scorsese, 75 anos, dirigiu “mais de 20 de filmes que já fazem parte da história do cinema e permanece atualmente em plena atividade”, afirmou o júri em sua decisão, divulgada em Oviedo (norte da Espanha).

Vencedor do Oscar de melhor diretor por Os Infiltrados (The Departed) e de muitos outros prêmios em sua longa carreira, Scorsese é responsável por obras-primas como Taxi Driver, Touro Indomável, Os Bons Companheiros, entre outros.

Este parece ser o seu ano — ele também será homenageado no Festival de Cannes.

O júri destacou que o americano “desenvolveu também uma intensa e ampla tarefa de recuperação, restauração e difusão do patrimônio cinematográfico histórico” por meio de projetos como The Film Foundation e World Cinema Project.

O prêmio das Artes é o primeiro dos oito anunciados pela Fundação Princesa da Astúrias. Dotados com 50.000 euros e uma escultura criada por Joan Miró, o prêmio homenageia pessoas ou instituições relevantes em áreas que vão da pesquisa científica aos esportes.