Martha Rocha, primeira Miss Brasil, é internada com pneumonia

A primeira Miss Brasil, Martha Rocha, está internada no Rio de Janeiro com pneumonia aguda. A ex-modelo, de 81 anos, foi eleita a mulher mais bonita do país em 1954, e, no mesmo ano, ficou em segundo lugar no Miss Universo, atrás da americana Miriam Stevenson — diz-se que pelas medidas do quadril, maiores que as padrão.

Martha está no hospital há pelo menos dez dias. Em post no Facebook, a miss explicou aos amigos da rede social o motivo de sua recente ausência. “Queridos amigos, não tenho podido entrar em contato com vocês devido a uma pneumonia aguda que adquiri há uma semana. E por isso estou hospitalizada. Assim que melhorar voltarei a falar”, escreveu em 25 de maio. Ela se despede desejando “beijos saudáveis”.