Marquezine e Marina aparecem com look parecido: ‘Não combinamos’

Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, as protagonistas da próxima novela das 7 da Globo, Deus Salve o Rei, acabaram escolhendo looks parecidos para a festa de lançamento do folhetim, nesta quinta-feira. As duas atrizes usaram vestido branco e sapatos pretos – Marina escolheu um modelo midi e scapins altíssimos, enquanto Bruna preferiu um vestido curto e botas over the knee (acima do joelho).

Em seu perfil no Instagram, Bruna comentou os looks e aproveitou para elogiar a colega de elenco. “Quanta gratidão pelo nosso reencontro. É muito bom lembrar o quanto gosto de você ❤ Marina Ruy Barbosa deusa (juro que não combinamos de ir de branco) (nem de sapato preto)”, escreveu na legenda de uma foto em que as duas posaram juntas.

A trama de Daniel Adjafre que estreia em janeiro vai tratar da relação entre dois reinos. Marina vai viver a mocinha Amália, uma plebeia de Artena que se apaixona pelo príncipe Afonso (Romulo Estrela), de Montemor. O rapaz vai decidir abandonar o trono para viver a história de amor com a jovem. Já Bruna dará vida à vilã Catarina, uma princesa ambiciosa, herdeira do comando de Artena que tem planos expansionistas que devem afetar Montemor.