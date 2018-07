Marmita? Kate e William servem bolo do casamento em batizado de Louis

Que tal comer um pedaço de bolo guardado há 7 anos na geladeira? A economia, ou melhor, tradição, foi seguida por Príncipe William e Kate Middleton, que serviram durante o batizado do Príncipe Louis, nesta segunda-feira, a sobremesa da sua festa de casamento, em 2011.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a tradição, contudo, diz que os casais da realeza guardem parte do seu bolo para que seja servido no batizado de seu primeiro filho. O duque e a duquesa de Cambridge ampliaram o prazo e decidiram que a regra valeria para todos os seus filhos. A sobremesa, guardada durante 7 anos, também felicitou os convidados do batizado do príncipe George, de 4 anos, e Charlotte, de 3.

Originalmente, o doce tinha oito andares e era composto por 17 bolos individuais de frutas. A massa tinha muito álcool na sua composição, um dos segredos para ele ser mantido por tanto tempo.