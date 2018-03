Marion Cotillard reencontra ‘marido’ após 20 anos em novo filme

Marion Cotillard integra o elenco do filme Os Fantasmas de Ismael, do diretor francês Arnaud Desplechin (Três Lembranças da Minha Juventude, 2015). Na trama, a atriz vive Carlotta, a esposa de Ismael (Mathieu Amalric), que volta para casa depois de 20 anos desaparecida.

O protagonista interpretado por Amalric fica transtornado com a chegada da mulher. A reviravolta perturba a vida de Ismael, que se preparava para gravar um filme, enquanto tinha uma rotina pacata junto com a nova companheira, Sylvia (Charlotte Gainsbourg).

Os Fantasmas de Ismael, que estreia no Brasil no dia 3 de maio, foi exibido na sessão de abertura do Festival de Cannes de 2017. Confira o trailer, divulgado com exclusividade por VEJA: