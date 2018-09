Marion Cotillard interpreta mãe que abandona filha em filme; veja trailer

Marion Cotillard ganhou aplausos no Festival de Cannes deste ano com seu novo filme, Gueule d’Ange, que no Brasil ganhou o título Meu Anjo. Quem rouba a cena, contudo, é a estreante mirim Ayline Aksoy-Etaix, que interpreta Elli, filha de 8 anos de Marlène, papel de Marion.

Na trama, Marlène é uma alcoólatra que, apesar da falta de aptidão para a maternidade, se esforça para fugir das investigações do serviço social e manter a guarda da filha. Em uma noite de excessos, testemunhada pela pequena, Marlène conhece um homem em uma casa noturna e viaja com ele, abandonando a criança em casa sozinha. Elli, então, vive na esperança do retorno da mãe.

O filme está previsto para chegar ao Brasil em 25 de outubro. Confira em primeira mão o trailer do longa legendado em português.