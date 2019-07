Após apelo no Instagram, Marina Ruy Barbosa volta a ter perfil hackeado

Marina Ruy Barbosa teve seu perfil no Instagram invadido por hackers pelo segundo dia seguido nesta quarta-feira, 17. Sua página exibe, novamente, anúncios de doações de celulares, notebooks e carros.

Nesta terça-feira 16, Marina teve o perfil invadido durante a madrugada. O controle da conta foi retomado pela manhã e os posts publicados pelo hacker foram apagados pouco depois.

À tarde, a atriz se pronunciou em seus stories sobre o assunto e pediu que os seguidores tivessem cuidado com links suspeitos que encontram na internet – as postagens do invasor levavam a links para quem estivesse interessado na suposta doação de celulares e carros. “Isso só serve para a gente tomar ainda mais cuidado. Não cliquem em link que qualquer um coloque. Pense antes de clicar, tome cuidado, não coloque seus dados pessoais em qualquer tipo de cadastro ou aplicativo”, disse.

Esses stories foram apagados da conta de Marina nesta nova invasão pelo hacker. A atriz tem um dos maiores perfis de celebridades brasileiras na rede social, com 33,3 milhões de seguidores.