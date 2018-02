Marina Ruy Barbosa sai em campanha contra assédio no Carnaval

A atriz Marina Ruy Barbosa aderiu à campanha do “Não É Não”, que tem distribuído tatuagens com a frase para foliãs de diversas cidades do país. No fim de semana passada, as diretoras e atrizes Leandra Leal e Marina Person pularam o pré-Carnaval do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta com a tatuagem no ombro, em São Paulo.

“Não é Não! Os blocos de Carnaval já começaram e várias mulheres foram curtir a folia com esses dizeres estampados na camisetas e até na pele. #naoénao”, escreveu a atriz. “E lembre-se: a culpa nunca é da vítima!”

Uma campanha feita por meio de financiamento coletivo na internet conseguiu arrecadar mais de 20 000 reais e agora distribui 25 000 tatuagens temporárias que deitam sobre o corpo de quem as aplicar a frase “Não é não”. No último fim de semana, a mensagem já chegou a blocos de sete cidades, entre elas São Paulo, Rio, Salvador e Recife.