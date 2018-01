Marina Ruy Barbosa não se segurou e resolveu responder a um usuário no Twitter que criticou sua atuação em Deus Salve o Rei, que estreou na terça-feira. “Essa novela nova tem a Marina Ruy Barbosa como protagonista. Essa menina tem quantos familiares na Globo, gente? Porque talentosa ela não é. E ainda pega papel de protagonista?”, escreveu o internauta.

Mesmo não tendo sida marcada na publicação, Marina respondeu à pergunta. “Nenhum! Por isso que tô suando desde os nove (anos) pra conquistar o meu lugar” escreveu, para delírio dos seus seguidores, que adoraram a “patada” no internauta.

Desbocados da Globo

Marina faz parte da geração desbocada de artistas da Rede Globo. Como ela, muitos dos talentos da emissora vivem envolvidos em algum embate na internet. Em parte, essa interação maior com o público pode ser atribuída às redes sociais, que estreitaram o vínculo entre os famosos e os espectadores.

A colega de elenco de Marina em Deus Salve o Rei, Bruna Marquezine, por exemplo, volta e meia responde às provocações. No ano passado, a atriz publicou uma foto em que aparecia com uma camiseta da campanha “Mexeu com Uma, Mexeu com Todas”, contra o assédio sexual. “E contra a corrupção e o governo ladrão, cadê a camisa?”, comentou uma pessoa. A atriz, então, respondeu: “Por que você não faz?”.

Artur Aguiar, que interpreta o geólogo Diego em O Outro Lado do Paraíso, também vive rebatendo as críticas vindas das redes sociais — especialmente quando elas envolvem sua esposa, Mayra Cardi. A ex-BBB preparou uma cerimônia de casamento surpresa para o noivo, e a festa foi alvo de diversas controvérsias. Artur resolveu responder: “Eu AMEI meu casamento surpresa. E como ela fez para mim, quem tinha que amar era EU. Então, tá tudo certo!”

Outro mestre em responder fãs na internet é Evaristo Costa, ex-âncora do Jornal Hoje. O jornalista se tornou bastante popular pelos comentários, geralmente irônicos, que faz diante das críticas ou elogios dos seguidores. Por exemplo, um usuário do Instagram repreendeu o repórter por não fazer “comentários construtivos” na rede social. Evaristo, por sua vez, respondeu com classe: “Professor, sugiro que pare de me seguir. Vá seguir Platão. Notícias estão nos jornais. Seu pedantismo não constrói nenhuma sociedade”.

(com Estadão Conteúdo)