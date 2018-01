Marina Ruy Barbosa rebate críticas a Bruna Maquezine

Marina Ruy Barbosa defendeu a atuação de Bruna Marquezine em Deus Salve o Rei. A namorada de Neymar tem sido bastante criticada nas redes sociais por seu trabalho como a vilã Catarina, considerada por alguns como “artificial”.

“Vão sempre ter opiniões diferentes quanto a qualquer trabalho, qualquer novela. Mas estamos muito unidos e feliz com o resultado”, afirmou Marina em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!. Antes dela, o diretor do folhetim, Fabrício Mamberti, também tinha saído em defesa de Marquezine no Instagram: “Obrigado pela construção delicada, minimalista e extremamente potente da nossa Catarina”.

Marina Ruy Barbosa também foi alvo de críticas nas redes sociais. No Twitter, um usuário perguntou quantos parentes a atriz teria na Rede Globo para conseguir tantos papéis de destaque — insinuando que ela não teria mérito para tal. Em poucos minutos, ela respondeu o “fã”, afirmando que seus personagens são fruto de seu trabalho duro desde os 9 anos.