Marina Ruy Barbosa pede aval da Globo para conhecer Silvio Santos

Marina Ruy Barbosa usou o Twitter nesta quinta-feira para pedir à Rede Globo o aval para ir ao Troféu Imprensa, premiação de televisão transmitida pelo SBT. A atriz afirmou que gostaria de receber a estatueta e apelou: “Globo, libera eu! Quero conhecer o Silvio Santos”.

A ruiva ganhou o troféu na edição de 2017 como melhor atriz, pela novela Totalmente Demais. A premiação é exibida no SBT desde 1982. Artistas e jornalistas de outras emissoras precisam de um aval para comparecerem à cerimônia, que é gravada antes de ir ao ar.

O apresentador Jô Soares participou das gravações da premiação no último ano, depois de 17 anos longe do SBT, quando já não estava mais no ar na Globo. Tatá Werneck também participou da última cerimônia.

Eu quero ir no Troféu Imprensa esse ano receber meu prêmio 🙊 como faz? Rsrs — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) February 15, 2018

Globo, libera eu! Quero conhecer o Silvio Santos 😍☝🏻 — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) February 15, 2018

Maisa Silva já apoiou o pedido de Marina. No Twitter, a atriz escrever: “Libera!”, em resposta à postagem da colega de profissão.