Marina Ruy Barbosa faz piada ao abraçar sobrenome do marido

Marina Ruy Barbosa começou a usar o sobrenome do marido, Xandinho Negrão, no Twitter. A atriz, que selou a união com um luxuoso casamento no mês de outubro do último ano, brincou com a nova alteração na rede social: “Marina Ruy Barbosa Negrão, estava pensando… agora eu sou parente de dois autores, Benedito Ruy Barbosa e Walter Negrão”. A quem possa interessar, Marina não é parente de Benedito Ruy Barbosa, assim como Xandinho não é de Walter Negrão.

Marina e Xandinho se conheceram no início de 2016 em Fernando de Noronha. Logo depois, o casal engatou o namoro e o casamento aconteceu em menos de dois anos, com direito a uma constelação de famosos na cerimônia. Entre os convidados estavam Neymar, Bruno Gagliasso, Ronaldo, Glória Maria e Juliana Paes.