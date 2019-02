Marina Ruy Barbosa e Klebber Toledo rompem namoro

1/11

(Reprodução/Instagram/VEJA)

O jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine terminaram oficialmente o namoro no início de fevereiro, após quase um ano juntos. Porém, em maio retomaram o romance e a atriz será presença garantida nos estádios durante a Copa do Mundo 2014. Os dois, que oficializaram a relação no Carnaval de 2013, passaram por uma série de crises nos últimos meses, com boatos de traição de ambos os lados. O casal tentou se acertar na virada, quando Bruna chegou a ir a Búzios para comemorar o Ano Novo no barco do jogador. Mas, chegando lá, ao saber que um amigo do namorado havia levado mulheres para a festinha, teria se irritado. Brigados, os dois passaram o Réveillon separados. Um dos pivôs da crise no namoro é a modelo Laryssa Souza de Oliveira, que teria sido fotografada na casa do jogador em Barcelona no ano passado. Na ocasião, ela disse ser amiga de longa data de Neymar e que ele teria "ficado" com outra mulher enquanto ela estava na cidade espanhola. No último dia 16 de janeiro, no entanto, o atleta afirmou, através de uma nota oficial, que deve processar a modelo pelas declarações feitas a seu respeito. Rumores de traição por parte de Bruna também estamparam as manchetes em novembro, quando foi divulgado que a atriz estaria traindo o jogador com o ator Arthur Aguiar, o Virgílio de Em Família, durante as gravações da novela. Bruna e Neymar, no entanto, nunca se mantiveram afastados de verdade e, em maio, reataram o namoro. A volta não durou muito tempo. Foi quase um amor de Copa do Mundo. Pouco depois do fim do Mundial, o casal terminou novamente, em plena viagem de folga em Ibiza, na Espanha.