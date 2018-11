Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso poderão ser vistos em dose dupla pelo público: os dois interpretam um casal no filme Todas as Canções de Amor, que estreou na quinta feira, e ainda viverão um par romântico na novela das nove O Sétimo Guardião, que começa a ser transmitida na segunda-feira. “Temos uma intimidade muito grande em cena. Tem coisa que a gente se entende pelo olhar”, afirma Gagliasso a VEJA.

No longa, dirigido por Joana Mariani, os dois encontram uma fita cassete com músicas românticas ao se mudarem para um novo apartamento. A mixtape foi gravada por outro casal nos anos 1990, vivido por Júlio Andrade e Luiza Mariani. Entre o passado e o presente, a trama ganha uma trilha-sonora assinada por Maria Gadú, que faz uma homenagem à MPB, com nomes como Cazuza, Gal Costa e Gilberto Gil.

O filme marca a estreia de Marina no cinema. A atriz de 23 anos, que se casou no ano passado, também revela que levou ensinamentos amorosos do longa para a vida: “Estou no início de um relacionamento e a gente fica vendo as coisas que quer evitar também. Às vezes, falamos coisas que machucam o outro sem perceber”, afirma. Confira a entrevista completa em vídeo: