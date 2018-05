Marília Mendonça vê ’13 Reasons Why’ e lembra bullying

Após assistir à segunda temporada da série 13 Reasons Why, a cantora Marilia Mendonça utilizou seu Twitter para aconselhar jovens que sofrem com problemas como bullying e depressão, além de fazer um alerta aos pais. “A falta de diálogo em casa é causa de grandes problemas na atualidade. Culpar a escola é complicado. Se eu tenho a minha família em casa, e ela não me vê, não se importa, por que a escola se importaria?”, questionou.

Marilia lembrou ter sofrido com bullying na juventude. “Chegava em casa e contava tudo para minha mãe, ela revirava o mundo, até que resolvessem o problema”, disse. “Se você tem passado por problemas como bullying, converse com seus pais, com uma tia, com sua avó, com alguém de sua confiança.”

Por fim, a cantora deu seu conselho: “O suicídio não é uma opção. Você não tem noção de quanta gente te ama e a depressão não te deixa ver. Procure ajuda. Não roube de si mesmo o seu bem mais precioso: a vida.”

Confira abaixo os tuítes de Marilia Mendonça:

13 reasons why. todos os pais de adolescentes deveriam assistir. — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

a falta do diálogo em casa é causa de grandes problemas na atualidade. #13ReasonsWhy — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

culpar a escola é complicado. se eu tenho a minha família em casa e ela não me vê, não se importa, pq a escola se importaria? #13ReasonsWhy — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

tenho experiências com bullying desde quando nem existia esse termo p representar. chegava em casa e contava tudo p minha mãe. ela revirava o mundo até que resolvessem o problema. #13reasonswhy — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

então se você tem passado por problemas como bullying, converse com seus pais, com uma tia, com a sua avó, com alguém da sua confiança. infelizmente, graças ao governo do país, nossas escolas não tem fundos pra ensinar nem o “básico” que dirá empatia. — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

a adolescência é a fase mais perigosa da vida. onde a cabeça tá um turbilhão. onde você começa a engatinhar nos sentimentos. onde você diz seu primeiro “te amo” p alguém que n te ama. você quer ser aceito. você quer ser visto. mas aí, depois você quer se esconder — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

então por isso digo: toda a atenção do mundo na fase da adolescência dos seus filhos. quando você tinha medo que ele lavasse copos e cortasse o dedo, perigoso né? e agora que alguém pode cortar o coração deles? — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

e mães, pais… não nos escute quando a gente disser que quer distância de vocês. a gente não quer não. a gente quer vocês bem aqui pertinho, do nosso lado. desde o primeiro passo, a primeira vez na escola, a primeira relação sexual, a primeira decepção… tenham paciência ♥️ — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

é normal a mãe ser superprotetora e proibir, sabendo o mal q causa. mas, a estratégia da minha mãe p conquistar minha amizade, foi me ouvir e aconselhar c sensatez. ela nunca quis q eu visse ela um monstro. pq ali naquele coração só tem amor. pena q alguns pais n demonstrem. — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018

melhor dizendo: o suicidio não é uma opção. você não tem noção de quanta gente te ama e a depressao n te deixa ver. procure ajuda. não roube de si mesmo o seu bem mais precioso: a vida. 🙏🏼♥️ — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) May 28, 2018