Marília Mendonça faz desabafo após críticas por perda de peso

oi galere? beleuza? hoje farei o meu primeiro retorno, lá no @doutorbarakat pra ver como vai o organismo, ver o que melhorou, o que ainda precisa melhorar e trilhar nossos próximos passos. pra quem é seguidor fiel, já está por dentro do novo estilo de vida que venho tentando seguir. “blá blá blá, cadê o empoderamento, você não era feliz do jeito que era?” eu sempre fui a mulher mais feliz do mundo, mas… deixaria de ser, se tivesse que começar a cancelar shows por qualquer tipo de doença, e olha… o bicho tava começando a pegar, na verdade, já tinha começado faz tempo. a gordura estava compondo mais de 51 % do meu corpo, triglicérides alto, gripes frequentes que me atrapalhavam de concluir meu trabalho com excelência do jeito q vocês merecem. daí, rolou aquele pensamento: “22 anos, a vida inteira pela frente, meu sonho se realizando cada dia mais…será que é essa bagunça que eu quero p minha vida?” definitivamente, não! me atentei á isso, e fui buscar minha saúde. hoje estou feliz pq tenho encontrado ela, todos os dias. a intenção nunca foi a perda de peso só por sí. se fosse só isso, teria feito procedimentos mais rápidos e menos dolorosos. a intenção é ressignificar minha vida, colocar cada órgãozinho em seu funcionamento normal, ser feliz, só que pra sempre. aaaa, e mais uma coisa… não fazer cirurgia, foi uma decisão minha, depois que vi que meu estômago é muito frágil quanto á esses procedimentos. passei 7 dias com o balão em fevereiro do ano passado, e foram 7 dias sem me alimentar e sem conseguir segurar água dentro de mim… deu o efeito reverso do que é estar saudável, desidratei. prefiro trilhar agora o caminho da esquerda, sabe? esse, que tem um monte de gente sentado na beira do caminho desacreditando do meu foco e da minha capacidade de vencer. vou até o final nele e se Deus quiser, volto pra pegar na mão de quem me julga, (expressando sua própria frustração e cansaço) e dizer: bora? você consegue! você é forte! você não precisa de nada além da sua própria fé! você consegue tudo que quiser! eu consegui! 🙏🏼⭐️🍎🥝🍋🍐♥️ #reeducaçãoalimentar #gratidão #saudavel

A post shared by marilia mendonça (@mariliamendoncacantora) on May 7, 2018 at 6:11am PDT