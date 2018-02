Marília Mendonça entra para ranking de redes sociais da Billboard

Marília Mendonça estreou, nesta semana, no ranking dos artistas mais influentes nas redes sociais, segundo a revista Billboard. A publicação ranqueia os cantores com maior número de seguidores, visualizações e reproduções em serviços de streaming no mundo todo. A “rainha da sofrência” aparece na 50ª posição.

Marília chega ao ranking Social 50 atrás de outros nomes conhecidos da música brasileira, como Anitta, em 23º lugar, Pabllo Vittar, em 25º, e Ivete Sangalo, em 27º. MC Kevinho completa o time, na 18ª posição — conquistada, também, nos últimos sete dias. Antes, ele estava em 42º lugar.