Marília Mendonça e outras artistas aderem a desafio da campanha #EleNão

O desafio de Daniella Mercury para Anitta aderir à campanha #EleNão, contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência, se espalhou entre as artistas nas redes sociais. Nomes como Marília Mendonça, Letícia Colin, Sophie Charlotte e Maria Ribeiro já postaram vídeos em suas redes sociais, participando da corrente.

No domingo, Daniela Mercury fez uma publicação no Instagram convidando as mulheres a participar das manifestações contra o presidenciável, marcadas para o dia 29 de setembro, próximo sábado. “E eu gostaria de desafiar minha amiga Anitta para apoiar o movimento #EleNão. Vamos Anitta?”, afirmou a cantora no final da gravação.

Horas depois, Anitta respondeu com um vídeo afirmando que não apoiava Bolsonaro e desafiando as cantoras Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil a também integrarem a campanha, intitulada de “#DesafioUnidasNasRuas”. Até agora, nenhuma das três respondeu à postagem. O vídeo, que já possui mais de 3,2 milhões de visualizações, está com a opção para comentários bloqueada.

Entre o domingo e esta segunda-feira, atrizes e cantoras começaram a aderir à campanha, desafiando mais três mulheres para continuar a corrente. “Sou uma mulher que batalhou bastante, dentre outras mulheres do sertanejo, para quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista”, afirmou a sertaneja Marília Mendonça, ao ser desafiada.

Até o momento, personalidades como Tata Werneck, Marina Ruy Barbosa, Elza Soares e a dupla Maiara & Maraisa já foram desafiadas para a campanha, mas ainda não se pronunciaram. Confira algumas postagens de famosas que aderiram a corrente: