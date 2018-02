Marido de Ivete Sangalo, na linha do pai atuante

Se agora Ivete Sangalo perguntasse ao marido, “Quem é essa aí, papai?”, declaração dada num momento em que a cantora sentiu ciúme ao ver uma moça conversar com o nutricionista Daniel Cady, durante um show, o efeito seria outro. A frase soaria como um teste, para ver se Daniel já sabe diferenciar Marina e Helena, as gêmeas nascidas em pleno sábado de Carnaval, em Salvador.

Mas é capaz de Daniel distinguir bem as duas. Ao menos no Instagram, ele se mostra um pai atuante, como no vídeo publicado coma ferramenta Stories — aquela dos arquivos temporários — em que aparece ninando uma das meninas, que ainda ganha um beijinho.

Sobre a imagem, o nutricionista colocou emojis (ícones) de um homem e duas garotas — suas garotas.