Mariah Carey vai substituir Jennifer Lopez no júri do ‘American Idol’

A cantora americana Mariah Carey anunciou nesta segunda-feira que fará parte do júri do programa musical “American Idol”, no qual irá substituir outra estrela americana, Jennifer Lopez.

“Terei muito prazer em trabalhar no American Idol. Como cantora e compositora, sou entusiasta da ideia de revelar jovens talentos”, postou Mariah Carey, de 42 anos, em sua conta no Twitter.

Jennifer Lopez havia anunciado a sua saída do programa há dez dias.

Um outro membro do júri, o vocalista do grupo de rock Aerosmith, Steven Tyler, também tinha deixado o programa recentemente. O nome de seu substituto ainda não foi anunciado.