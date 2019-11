Maria Gadú anuncia pausa na carreira

MARIA GADÚ anunciou uma pausa em sua carreira por tempo indeterminado. Durante uma entrevista para a rede de televisão RTP, de Portugal, a intérprete do sucesso Shimbalaiê afirmou que pretende sair dos palcos e abraçar outras formas de arte. “É minha última turnê. Eu vou parar de fazer música. Eu quero fazer outras coisas, músicas de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato do entretenimento coloca as pessoas num pedestal”, desabafou.

A cantora excursiona por Portugal até o final de novembro. Mas tem apresentações agendadas também na Itália e na Espanha. Elas fazem parte de Pelle, a mais recente turnê de Maria, onde ela adentra no palco munida apenas de violão e guitarra. A cantora nascida em São Paulo há 33 anos peregrinou por barzinhos até ser descoberta por Jayme Monjardim, que a convidou para intepretar Ne Me Quitte Pas na trilha sonora da minissérie Maysa. Em 2009 foi lançado seu disco de estreia no qual se destacou a canção Shimbalaiê. Nos lançamentos seguintes, Maria Gadu se distanciou da simplicidade e buscou caminhos na MPB alternativa. Desses, o álbum mais feliz foi Guelã, de 2014, que trazia influências do rock inglês contemporâneo.