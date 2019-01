Mari Palma vai para a equipe do programa de Ana Maria Braga

A jornalista Mari Palma vai integrar a equipe do programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga na TV Globo.

Ela confirmou a novidade nesta quinta-feira (24) no seu Instagram: “Hoje eu conheci a equipe, o estúdio e a comandante de tudo, que é a maravilhosa da @anamaria16. ela me deu um abraço apertado e disse que tá muito feliz com a minha chegada. e eu então… não consigo parar de sorrir!”

Mari Palma, ao site oficial do programa, disse que sempre admirou Ana Maria Braga: “Sempre acompanhei a Ana Maria e sempre gostei muito. Acho ela incrível, uma das melhores apresentadoras que existem. Quando veio o convite para o programa, fiquei muito feliz. Espero que seja incrível, legal e leve, assim como ela é. Quero me divertir fazendo o que gosto e aprender bastante. Espero crescer também”.

A jornalista está na TV Globo desde 2008 e ficou conhecida por apresentar o “G1 em 1 Minuto”. Além disso, ela fez reportagens para o “Bem Estar”, teve uma participação no “Fantástico” e passou pelo departamento de esportes.

No começo do ano, também pelo Instagram, Mari Palma chegou a fazer um desabafo no Instagram sobre seus “maus momentos” na emissora: “Tive que ouvir por aí ‘Mari fica pra escanteio’, ‘Mari some’, ‘nossa, a Mari engordou’, ‘o cabelo dela tá horrível’, enquanto eu tava ali todo dia apanhando pra tentar aprender e achar meu lugar num mundo totalmente novo pra mim… Mas aí eu simplesmente fui, um dia de cada vez, até hoje. [2018] Não foi um ano fácil, mas foi muito importante”.