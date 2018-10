Marco Pigossi tem cena de ação em teaser de série australiana da Netflix

Primeira série original da Austrália assinada pela Netflix, Tidelands traz seres mitológicos em conflito com humanos e terá sua estreia global no dia 14 de dezembro. A produção conta com o brasileiro Marco Pigossi, ator que participou de recentes novelas da TV Globo, e agora migra para o streaming — ele ainda fará um seriado sobre folclore brasileiro com Carlos Saldanha, também na Netflix.

Na trama australiana, a protagonista é Cal McTeer, interpretada pela atriz Charlotte Best, que volta à sua cidade natal para buscar uma herança, após passar dez anos em centros de detenção juvenil e na cadeia.

Na cidade, uma pequena vila de pescadores, ela descobre uma comunidade que vive em um local afastado da baía. Os chamados “Tidelanders” são metade sereia e metade humanos. Elsa Pataky, de Velozes e Furiosos, dá vida à líder Adrielle, que está disposta a tudo para proteger sua tribo. Na disputa de território iminente, Cal tem que escolher um lado.

No primeiro teaser divulgado pelo canal, Pigossi aparece em uma rápida cena de ação, na qual ele dirige uma moto em fuga, e em um momento mais quente, beijando a protagonista, enquanto tira a camisa. No Instagram, a Netflix compartilhou imagens do ator na produção (veja abaixo). Pelo jeito, o tanquinho malhado de Pigossi terá bastante visibilidade.

Marco Pigossi, que esteve na novela A Força do Querer e na minissérie Onde Nascem os Fortes, faz sua estreia em uma produção estrangeira. O ator interpreta Dylan. Os australianos Peter O’Brien, de X-Men Origens: Wolwerine, e Aaron Jakubenko são alguns outros nomes do elenco.

A série é da produtora australiana Hoodlum, responsável pela série de 2014 Secret & Lies, que ganhou adaptação americana para o canal ABC. O roteirista Stephen M.Irwin também escreve Tidelands.