Márcio Canuto deixa Globo depois de 21 anos na emissora

O jornalista Márcio Canuto não renovou seu contrato com a TV Globo e vai se aposentar após 21 anos na emissora. A informação foi confirmada pela própria TV Globo a VEJA na noite desta sexta-feira, 12.

Dono de um estilo irreverente, Canuto se destacou pelo jeito diferente de encarar a profissão, sempre próximo do público, chamando a atenção em grandes coberturas, como a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Em 2005, criou o quadro SPTV Comunidade, que permitia aos moradores de várias regiões de São Paulo cobrar das autoridades a solução dos problemas de seu bairro.

Aos 73 anos, Canuto, que é natural de Maceió, diz que pretende seguir morando em São Paulo para descansar e aproveitar a família.