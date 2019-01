Marcelo Yuka está inconsciente, mas com bom aspecto, diz empresário

Marcelo Yuka, fundador e ex-baterista da banda O Rappa, continua internado em estado grave no CTI do hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro. O empresário do músico, Geraldinho Magalhães, visitou Yuka nesta tarde e afirmou a VEJA que ele segue “inconsciente, sob aparelhos, mas com bom aspecto”. “Estamos na torcida. Ele é muito forte”, diz.

O músico e compositor está em coma em decorrência de uma infecção generalizada e de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido há alguns dias. Yuka ainda se recuperava de um AVC sofrido no ano passado, em agosto.

Marcelo Yuka fundou O Rappa em 1993 ao lado de Marcelo Falcão, Xandão e Marcelo Lobato. Juntos, os músicos lançaram sucessos na década de 90, como Pescador de Ilusões, Me Deixa e Minha Alma. O baterista deixou a banda em 2001.

O compositor enfrenta problemas de saúde desde 2000, quando ficou paraplégico após levar nove tiros ao tentar impedir um assalto a uma mulher na Tijuca, na zona norte do Rio.