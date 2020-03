Marcelo Magno e a luta contra Covid-19: ‘Somos mais fortes que esse vírus’

Marcelo Magno, apresentador da TV Clube, afiliada da Rede Globo no Piauí, diagnosticado com coronavírus, recebeu alta do hospital e já está em casa. O jornalista passou doze dias internado – sendo oito deles na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) entubado. “Somos mais fortes que esse vírus. Juntos vamos vencer”, disse ele em um vídeo publicado em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 27.

De máscara e emocionado, Magno mostrou o resultado do exame para a Covid-19 e revelou que está curado. O apresentador afirma que está com dificuldade de falar e agradeceu por todas as mensagens de apoio que recebeu: “Fiquei surpreso. Ainda não consegui ler tudo, mas queria agradecer por todas as pessoas que oraram, que mandaram mensagens e vibraram positivamente pela minha recuperação”.

Ele segue em tratamento, mas com a certeza de que não tem mais o vírus. O jornalista aproveitou para elogiar os profissionais da saúde e reforçar seu apoio à políticas de quarentena. “Precisamos obedecer as recomendações médicas e ficar em casa. Os governantes precisam pensar em maneiras de ajudar a população. Enquanto isso não acontece, vamos todos ficar em casa, com muita fé em Deus, lavando as mãos, muita higiene e evitando aglomerações”.

O apresentador foi internado na quarta-feira, 18. Ele foi intubado com o intuito de se recuperar mais rapidamente. Segundo comunicado feito por William Bonner, no Jornal Nacional, Magno pode ter contraído o vírus no aeroporto, depois de ter assumido a bancada do JN no Rio de Janeiro, no dia 7 de março.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade