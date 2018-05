Maratona de 28 horas antecede nova temporada de ‘Os Simpsons’

Antes da estreia brasileira da nova temporada de Os Simpsons, o canal FOX vai brindar seus telespectadores com uma maratona de 28 horas dos episódios mais icônicos da série. A exibição começa às 18h de domingo, 20, e vai até as 22h da segunda-feira, 21.

Durante a maratona, fãs poderão enviar memes inspirados nos personagens e nas histórias da série americana. As criações compartilhadas poderão ser exibidas na tela do canal. Para participar, será necessário postar a imagem no Twitter, ou nos comentários de uma postagem da página da FOX no Facebook com a hashtag #ViradaAmarela.

Nos Estados-Unidos, a 29° temporada de Os Simpsons começou a ser transmitida em outubro de 2017. A estreia brasileira acontece na próxima segunda-feira, dia 21, às 22h, com a exibição dos dois primeiros episódios.