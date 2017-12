Maquiadora comemora surra de Gael: ‘Honra quebrar cara do safado’

A maquiadora Dayse Teixeira comemorou o sucesso da caracterização do personagem Gael (Sergio Guizé) na novela O Outro Lado do Paraíso. Depois de tentar violentar Clara (Bianca Bin), o playboy foi parar na prisão, onde apanhou dos colegas de cela e ficou cheio de hematomas no rosto. Dayse compartilhou algumas imagens dos bastidores pelo Instagram e afirmou: “Foi uma honra quebrar a cara do safado do Gael. Sergio Guizé, você está arrasando! Ainda bem que tudo não passa de maquiagem”.

Guizé ainda recebeu elogios do autor Walcyr Carrasco na rede social: “Que grande grande ator, sempre admirei e agora está dando show como Gael”. A nova etapa do folhetim, que apresenta a vingança de Clara, é aguardada pelos espectadores que acompanharam a protagonista ser agredida diversas vezes pelo ex-marido.