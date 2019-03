Mangueira faz desfile povoado de críticas à história oficial do Brasil

A Mangueira prometeu e cumpriu: fez um desfile radical, povoado de críticas à história oficial brasileira e a vultos de nosso passado. O objetivo ficou claro já na comissão de frente, em qur os heróis emoldurados citados no samba surgiam diminutos, de pernas curtas. Entre eles, D. Pedro I, Princesa Isabel e Pedro Alvares Cabral.

A partir daí houve louvacoes a personagens negros e índios e condenações a figuras como Duque de Caxias que, num carro, pisoteava corpos.

O carnavalesco Leandro Vieira levou também para o Sambódromo um episódio ocorrido em 2016, a pichação do Monumento às Bandeiras, em São Paulo. Na alegoria, os danos à obra foram aoresentados como marcas do sangue de heróis populares.

Apesar do tema pesado, a escola veio leve, evoluiu sem problemas e precisou segurar os componentes no fim do desfile para cumprir o tempo minimo obrigatório. Na Apoteose, foi saudada com gritos de campeã.

Como previsto, Monica Benicio, viuva de Marielle Franco, desfilou, veio no chão, ao lado da cantora Rosemary. Na última ala, componentes agitaram bandeiras com roatos da vereadora assassinada e de mangueirenses ilustres como Cartola e Nelson Cavaquinho.

O desfile da Mangueira foi um contraponto ao da Vila Isabel, na mesma madrugada. Um não poupou personagens históricos; o outro os exaltou. Sobraram histórias na Sapucaí.