Mamma Gema Trattoria é o melhor italiano da Serra Gaúcha

Ex-zagueiro, Altemir Pessali trocou os campos de futebol por outra paixão: a gastronomia. Ao lado da mulher, Clege, ele comanda um dos restaurantes mais concorridos do Vale dos Vinhedos. A maioria dos clientes vai em busca da sequência de massas (R$ 78,00 por pessoa). Para abrir os trabalhos, os garçons levam à mesa polenta cremosa ao molho de ragu e uma salada. A refeição avança com dois tipos de risoto, cinco receitas de pasta e frango com ervas finas. Entre os preparos servidos estão o risoto de tomate seco, rúcula e castanhas, o risoto de alcachofra, o penne aos quatro queijos, o espaguete à carbonara e o ravióli de frango ao molho de gorgonzola com nozes. Fecha a série de pratos o sorvete artesanal de creme com calda de vinho ou o brigadeiro na colher. Quem prefere um almoço mais comedido pode escolher à la carte. A salada parma (R$ 33,00), por exemplo, é composta de folhas verdes, cogumelo-de-paris, queijo tipo grana padano e presunto cru. Suficiente para duas pessoas, o suave tortéi de moranga ganha o contraste do encorpado molho de carne, manjericão e cenoura (R$ 103,00). Na lista das bebidas, constam vinhos com o rótulo da casa, elaborados em parceria com a vinícola Almaúnica. O tinto com blend de uvas merlot e malbec custa R$ 55,00. Altemir Pessali também está à frente da Trattoria Primo Camilo. Na vizinha Garibaldi, o endereço ficou com a segunda colocação nesta categoria.

RS-444 (Estrada do Vinho), quilômetro 18,9, Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, ☎ (54) 3459-1392 (140 lugares). 11h30/15h30 (sáb. e dom. até 16h; fecha seg.). Aberto em 2010. $$

