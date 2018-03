Mallu Magalhães faz show insosso no Lollapalooza 2018

Mallu Magalhães puxou a fila dos artistas “importantes” que se apresentam no Lollapalooza 2018. A cantora subiu ao palco Axe — nos confins do Autódromo de Interlagos, em São Paulo — no início da tarde desta sexta-feira com um show insosso, mas surpreendentemente lotado para o horário.

Os cabelos presos em coque por uma caneta e o tênis branco faziam de Mallu quase uma síntese do público que assistia ao show. Paulista, a artista compartilha na música as nuances de viver na “selva de pedra” sendo uma jovem “velha e louca”, como ela se define.

Ao longo de cronometrados 45 minutos, ela misturou faixas de seu último álbum, Vem, com canções do seu tempo de Banda do Mar, sem pausas para interagir com os fãs, apresentar a banda e tampouco comentar as causas políticas e sociais que ela tanto defende no dia a dia.

A cantora Mallu Magalhães se apresenta no palco AXE, durante o primeiro dia do Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo (SP) – 23/03/2018 A cantora Mallu Magalhães se apresenta no palco AXE, durante o primeiro dia do Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo (SP) – 23/03/2018

O Lollapalooza 2018 vai até domingo, 25, em São Paulo. Red Hot Chilli Peppers, Lana Del Rey, Imagine Dragons, The Killers são algumas das atrações que se apresentam no festival.

Confira abaixo a setlist entoada por Mallu no festival:

Pelo Telefone

Culpa do Amor

Me Sinto Ótima

Sambinha Bom

Casa Pronta

Navegador

São Paulo

Velha e Louca

Cena

Vai e Vem

Mais Ninguém

Será Que um Dia