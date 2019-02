Maju Coutinho estreia no ‘Jornal Nacional’ neste sábado

A apresentadora Maria Júlia Coutinho, mais conhecida como Maju Coutinho, fará sua estreia na bancada do Jornal Nacional no próximo sábado 16. A jornalista vai passar a integrar a equipe de rodízio que se alterna no comando do programa nos finais de semana.

Contratada pela TV Globo em 2007, Maju começou como repórter de rua e ganhou proeminência à frente dos boletins meteorológicos no Jornal Hoje e no Jornal Nacional. Ela também foi apresentadora eventual do Jornal Hoje e do SPTV, antes de integrar o elenco do programa Saia Justa, da GNT, e do Papo de Almoço, da Rádio Globo.

Maju será a primeira mulher negra a sentar na bancada do jornalístico. O primeiro homem negro foi Heraldo Pereira, que ocupou o posto de âncora do Jornal Nacional em 2002.