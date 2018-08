Maju Coutinho compara penteado ao de Audrey Hepburn e Marge Simpson

Maju Coutinho, apresentadora da previsão do tempo do Jornal Nacional, adotou um coque alto como novo penteado para a edição do telejornal da última segunda-feira, 27. O brincalhão William Bonner não fez nenhum comentário sobre o novo look ao vivo, já a própria Maju não perdeu a oportunidade de falar da mudança. Nas redes sociais, a jornalista se comparou à personagem Marge Simpson e à atriz Audrey Hepburn.

“Majuzinha de luxo X Maju Simpson”, escreveu nas redes sociais, ao lado de uma montagem com fotos das três envolvidas na comparação. A referência foi feita ao filme Bonequinha de Luxo, protagonizado por Audrey Hepburn em 1961.

Majuzinha de luxo x Maju Simpson by @renatopessoamakeup! A post shared by majucoutinhoreal (@majucoutinhoreal) on Aug 27, 2018 at 7:22am PDT

Nas redes, o penteado fez sucesso entre os fãs e ainda arrancou elogios da presidenciável Marina Silva: “Amei o coque, Maju”, escreveu nas redes.