Maisie Williams, a Arya de ‘Game of Thrones’, vem ao Brasil para a CCXP

A HBO anunciou nesta quinta-feira que a atriz Maisie Williams, que interpreta a personagem Arya Stark em Game of Thrones, virá ao Brasil para participar da Comic Con Experience, que acontece na semana que vem em São Paulo. A britânica integrará o painel sobre o seriado, que já conta com os criadores David Benioff e D.B. Weiss e o ator John Bradley, e acontece no dia 6, às 18h30.

A atriz Sophie Turner, intérprete de Sansa Stark, também estará no evento, mas como participante de outro painel, no dia seguinte, sobre o filme X-Men: Fênix Negra. Por enquanto, não houve nenhum anúncio de que ela fará parte também do painel de Game of Thrones. A série da HBO exibe sua última temporada no ano que vem, a partir de abril.

A quinta edição da Comic Con Experience acontece entre 6 e 9 de dezembro na São Paulo Expo. Entre os nomes confirmados para a feira estão Sandra Bullock, atores de Stranger Things, Jessica Chastain (X-Men: Fênix Negra), Brie Larson (Capitã Marvel e O Quarto de Jack), Michael B. Jordan (Creed e Pantera Negra) e o diretor M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido).