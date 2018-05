Maisa Silva vai interpretar Cinderela ‘pop’ nos cinemas

Maisa Silva irá viver uma princesa moderna nos cinemas. A atriz do SBT foi confirmada nesta sexta-feira como a protagonista de o filme Cinderela Pop, uma adaptação do livro homônimo da escritora infanto-juvenil Paula Pimenta. O anunciou foi feito pelo Instagram da Galera Record, selo da editora Record que publica a história.

Na trama, Maisa será Cíntia Dorella, uma adolescente cujo mundo desaba com o fim do casamento aparentemente perfeito de seus pais. Ela, então, se muda para a casa da tia, e encontra no trabalho de DJ a única forma de lidar com sua nova realidade.

Paula Pimenta comemorou a escalação da jovem atriz em seu Instagram. “Vem aí o filme de Cinderela Pop, e quem vai fazer o papel da DJ Cinderela é a fofa da Maisa! Não é demais? Quem já está na maior ansiedade aí!?”. O filme ainda não tem data de estreia.

No cinema, Maisa participou dos dois longas da franquia Carrossel, e dublou personagens dos filmes BugiGangue no Espaço, Os Smurfs e a Vila Perdida e o indicado ao Oscar Touro Ferdinando. Antes de Cinderela Pop, a atriz também estreia nos cinemas o filme Tudo Por Um Pop Star, adaptação do livro de Thalita Rebouças para as telonas.