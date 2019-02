Maisa Silva terá programa de entrevistas semanal no SBT

Uma das principais estrelas mirins do SBT, Maisa Silva, de 16 anos, ganhará um programa de entrevistas semanal na emissora de Silvio Santos a partir de março. O canal anunciou a atração, que recebeu o nome de Maisera, nesta quarta-feira, 6.

Descoberta aos 3 anos no programa que Raul Gil comandava na Record, Maisa foi contratada pelo SBT em 2007, para apresentar o Sábado Animado. Passou também pelo Bom Dia & Cia. e pelas novelas Carrossel e Carinha de Anjo.

No Instagram, a atriz comemorou o novo projeto. “Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, me dedico muito, vivo em função disso e muitas vezes tenho que abrir mão de varias coisas”, escreveu. “Eu, com 16 anos, sei das minhas responsabilidades, estou começando a ter minhas próprias opiniões e estou mais do que preparada para ter o meu próprio programa.”