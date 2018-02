Maisa Silva assume namoro com Nicholas Arashiro

Maísa Silva aproveitou o 14 de fevereiro, dia em que alguns países celebram o Dia dos Namorados, o Valentine’s Day, para apresentar seu primeiro par. A atriz aparece ao lado do estudante Nicholas Arashiro em diversas imagens publicadas por ela no Twitter.

“Happy Valentine’s Day”, diz em uma das legendas. Na outra, fala diretamente do namoro. “Eaí, gente, tô namorando blz kkkk agora posso soltar as fotinha (sic).”

eai gente to namorando blz kkkk agora posso soltar as fotinha pic.twitter.com/7lCHSoGBh1 — +a (@maisasilva) February 14, 2018

Atriz que o público viu crescer, no SBT, Maisa Silva comoveu as redes sociais com o seu namoro. Confira algumas reações ao anúncio do primeiro namorado de Maisa:

PAUSA MAISA ESTA NAMORANDO. QUE TIRO FOI ESSE GENTE? pic.twitter.com/NY1Euur61D — victoria nathalia 🦄 (@vicxmonteiro) February 14, 2018

Quando eu descobrir que a Maisa está namorando 😱😍. pic.twitter.com/5LLSiHM8NQ — Reality Show BR 🇧🇷 (@bbbnoticias__) February 14, 2018

Percebo que estou ficando velho quando até a Maisa já tá namorando — Carlos Santana (@WhoIsCarlos) February 14, 2018

Mel maia e Maisa eu troquei a fralda de vcs o que é isto pic.twitter.com/oF4hlWrvOH — P (@cinicabeyo) February 14, 2018

eu: eu não acredito no amor isso é uma invenção da sociedade pq se é amor pq a gente sofre? *MAISA TA NAMORANDO also eu: pic.twitter.com/v8MeCVnGvf — мe cнaмa de нarry porra (@_wsleyalvs) February 14, 2018