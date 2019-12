Mais uma perda ao K-Pop: ator sul coreano é encontrado morto em sua casa

O ator sul-coreano Lee Jae-ho, que atendia artisticamente por Cha In-ha, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 03 em sua residência. A agência Fantagio, que cuida da carreira do artista de 27 anos enviou um comunicado confirmando o óbito.

“Estamos devastados em divulgar uma notícia tão triste. O ator Cha In Ha nos deixou. Estamos com os nossos corações partidos ao informar a todos vocês que sempre enviaram tanto amor e apoio ao Cha in Ha. Estamos em luto e tristes por algo tão difícil de compreender”, diz a nota.

Cha tinha apenas dois anos de carreira. Ele participou do grupo Surprise U e atuou em dramas coreanos como The Banker e Miss Independent Jin Eun 2.

A agência do ator pediu que os fãs não especulassem sobre a morte dele em respeito à família – o motivo da morte ainda está sendo investigado. Segundo a Fantagio, o funeral será restrito para a família, .

Suicídio no K-Pop

Em menos de três meses, outras duas jovens também morreram no país. A primeira delas foi em outubro. A cantora Sulli, ex-integrante da banda F(X), foi encontrada morta também em sua casa aos 25 anos – ela sofria de uma grave depressão. Um mês depois, a cantora Goo Hara, ex-integrante do grupo Kara, também morreu em casa aos 28 anos – meses antes ela já havia se internado após tentar se suicidar.