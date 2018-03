Maíra Charken diz que não foi chamada para festa do ‘Vídeo Show’

O Vídeo Show comemorou nesta terça-feira seus 35 anos com uma festinha no estúdio com a presença de vários apresentadores que já passaram pelo programa da Globo. Uma pessoa, porém, desabafou por ter ficado de fora: Maíra Charken, que comandou a atração por alguns meses em 2016, em substituição a Monica Iozzi. Em seu Instagram Stories, a atriz afirmou que não foi convidada para a comemoração.

“Feliz aniversário, Vídeo Show”, disse a apresentadora. “Para toda a equipe, para todo mundo que fez parte desses 35 anos, em algum pedaço desses 35, que foi o meu caso. Foi sim um momento que marcou a minha vida, um programa que está presente na vida da maioria dos brasileiros. Quero dizer que eu não estou presente nessa festa por motivos de ‘não fui convidada’.”

“Mas também se tivesse sido convidada não daria para ir porque Gaelzinho está todo congestionado”, continuou, referindo-se ao filho Gael, de 5 meses. “Se no aniversário de 40 anos vocês quiserem me convidar, convidem, espero que Gael não esteja doente nesse dia e vou com o maior prazer.” Minutos depois, Maíra voltou à rede social e brincou sobre a situação. “Os Correios estão com problema, deve ter extraviado o convite, né, Vídeo Show?”, disse.

Maíra estreou no programa em março de 2016, após Monica Iozzi pedir para sair para poder se dedicar à dramaturgia. A nova apresentadora, porém, foi “sumindo” da atração aos poucos, sendo substituída por outros nomes da casa, como Joaquim Lopes e Giovanna Ewbank.

Nesta terça-feira, Otaviano Costa e Sophia Abraão receberam Monica, Marcelo Tas, Joaquim Lopes, André Marques, Ana Furtado e Renata Ceribelli no estúdio. Já Cissa Guimarães, Miguel Falabella e Angélica enviaram vídeos relembrando sua participação na atração.