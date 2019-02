Mães se revoltam com programa da GNT que deixou criança chorando

O recém-lançado programa Bons Sonhos, do canal GNT, que tem como proposta ensinar os pais a colocar os filhos para dormir, mal foi ao ar e já inflamou as redes sociais, com reclamações de mães e até um abaixo-assinado pedindo o fim da atração logo após o primeiro episódio. Tudo porque a apresentadora, a terapeuta Márcia Horbácio, ensinou a técnica de deixar a criança sozinha chorando até ela aprender, com a rotina, que não está mais na hora de brincar, ver tv, conversar, andar pela casa…

No episódio de estreia, que foi ao ar dia 10 de março, a terapeuta ofereceu ao casal Fernando e Lucília algumas regras para fazer a pequena Letícia descansar. Durante o programa, a apresentadora pede para evitarem telas de computadores e tvs, um hábito da menina, dá dicas ao pai de como ser mais firme ao dar ordens à criança e ensina-os a cuidar do ambiente onde ela dorme, retirando os brinquedos de seu alcance para não distraí-la à noite e reduzindo a luz do quarto, entre outras coisas. Após a mãe pedir uma regra para Letícia começar a dormir, Márcia Horbácio oferece três opções e explica que cada método tem prós e contras. São eles:

Com colinho: quando a criança chora, os pegam no colo. Resultado lento + dificuldade baixa;

A dança das cadeiras: os pais se sentam ao lado da criança e vão se afastando a cada dia. Resultado a médio prazo + dificuldade moderada;

Chororô do bem: quando a criança chora, os pais a acalmam sem pegar no colo. Resultado rápido + dificuldade alta.

Como o casal optou pelo terceiro método, a criança ficou, sim, chorando sozinha por alguns minutos e, pelo menos foi o que mostrou a edição do episódio, depois de alguns dias aprendeu a dormir no horário certo. Ótimo, não? Para muitos telespectadores, tudo só foi bom para os pais, não para a menina Letícia. As críticas inicialmente surgiram em grupos de mães em redes sociais e sites especialiazidos e ganharam corpo. Surgiu um abaixo assinado pedindo para a Globosat retirar o programa do ar, por estar, segundo a publicação online “Ensinando o Abandono das Crianças”.E

Em entrevista ao site Mães de Peito, a autora do abaixo-assinado, Amanda Nery, disse ter ficado muito decepcionada com o que viu. Segundo ela, a menina “realmente começar a dormir em seu quarto, ou seja, resultado atingido com sucesso, mas e a criança? Ela dorme, mas não porque entendeu e sim porque desistiu e aceitou que o seu chamado não ser atendido”.

Globosat – Canal GNT: Retirem do ar programa Bons Sonhos – Abandono de Crianças. https://t.co/2gcDbJqBYJ — Val Otoni (@DonaOtoni) March 24, 2017

Diz o texto do abaixo assinado: “O programa Bons Sonhos que é transmitido pelo Canal GNT traz técnicas que hoje já se sabe por meio de estudo que são prejudiciais para o desenvolvimento das crianças, propondo que as deixem por meio de um termo absurdo chamado “chororô do bem”. Não existe chororô do bem, esse tipo de conduta faz com que a crianças se sintam abandonadam pelos pais e acabam dormindo devido à exaustão. É triste que um canal que já trouxe o documentário e a série “O começa da vida”, hoje mantém em sua programação esse desserviço à população.”

Até a publicação desta notícia, o abaixo-assinado, criado dia 20, há quatro dias, portanto, contava com 1324 assinaturas – o objetivo definido pela autora era o de atingir 2.000 pessoas.