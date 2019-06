Madonna revela comportamento impróprio de Weinstein: ‘Passou dos limites’

Madonna contou que o produtor Harvey Weinstein manteve comportamento inapropriado com ela quando eles trabalharam juntos no documentário Madonna: Truth or Dare (1991), distribuído pela Miramax, empresa do americano. Weinstein vem sendo acusado por dezenas de mulheres de assédio, abuso sexual e estupro desde outubro de 2017.

Em entrevista ao jornal The New York Times para promover seu novo disco, Madame X, que será lançado em 14 de junho, a cantora afirmou que Weinstein “passou dos limites” e “flertou de maneira muito sexual e direta quando trabalhamos juntos. Ele era casado na época, e eu certamente não estava interessada (em ter algo com ele)“.

Madonna contou que sabia que ele agia da mesma forma com outras mulheres. “Pensávamos: ‘Harvey faz isso porque ele é poderoso e bem-sucedido e seus filmes vão tão bem e todos querem trabalhar com ele, então temos que aguentar’.”

Na época das denúncias contra Weinstein, Madonna chegou a dizer que “nunca torceria pela desgraça de alguém”, mas que acha bom que uma pessoa que estava “abusando de seu poder por tantos” anos havia sido finalmente responsabilizada.