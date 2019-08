Madonna culpa personagem – criada por ela mesma – para adiar turnê

Marcada para começar no dia 12 de setembro, em Nova York, a 11ª turnê de Madonna, Madame X, teve de ser adiada. O primeiro show agora passa a ser no dia 17 de setembro no BAM Howard Gillman Opera House, em Nova York. As apresentações marcadas para os dias 12 e 14 de setembro tiveram as datas transferidas para o mês seguinte – 10 e 12 de outubro. Um quarto show, marcado para o dia 15 de setembro, foi cancelado.

Madonna explicou que o adiamento se deu porque elementos de produção especializados não ficaram prontos a tempo para a estreia da turnê. Em seu site oficial, porém, a cantora resolveu fazer uma graça e colocou a culpa na personagem criada por ela, Madame X. “Madame X é perfeccionista e quer oferecer a experiência mais única, mágica e musical. Ela subestimou a quantidade de tempo que levaria para trazer esse tipo de experiência teatral intimista e quer que ela seja perfeita! Obrigada pela compreensão de vocês”, disse Madonna.

A turnê, que passará apenas pelos Estados Unidos e Europa, celebra o 14º disco da americana, lançado em 14 de junho. Os locais dos shows, teatros menores do que os estádios e grandes casas a que está acostumada, foram escolhidos pela cantora para tentar criar uma atmosfera mais intimista. Quem não gostou muito da ideia foram os fãs, que terão que desembolsar muito dinheiro por um ingresso.

A entrada para uma apresentação da turnê varia de 134 a quase 2.000 dólares. O pacote mais caro inclui, além de um ingresso na primeira fileira, um passeio pelos bastidores do show e uma sacola de presente, entre outros benefícios. Nenhum dos pacotes garante foto com a cantora.