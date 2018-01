‘Machika’: Anitta e J Balvin estão no mundo de ‘Mad Max’ em clipe

O colombiano J Balvin divulgou nesta sexta-feira o clipe de Machika, nova parceria com Anitta e o rapper Jeon. A produção é envolta em um cenário de fim de mudo, com referências aos filmes da franquia Mad Max. A produção foi gravada em dezembro, em Medellín, na Colômbia.

Entre as cenas de dança em um deserto, o novo clipe apresenta as bandeiras de diversos países e pessoas jogando futebol. Os fãs especulam que as referências ao esporte sejam para tentar emplacar a canção na trilha sonora da Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia.

Machika é a terceira colaboração de Anitta com J Balvin. Antes disso, os dois já cantaram juntos nas músicas Ginza e Downtown. No último ano, o colombiano ganhou maior reconhecimento mundial com a repercussão da música Mi Gente, que chegou a ganhar um remix com os vocais de Beyoncé.