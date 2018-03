Macaulay Culkin assiste ao Oscar em casa e ironiza Kevin Spacey

Macaulay Culkin assistiu ao Oscar no conforto da sua casa, mas não deixou de comentar a premiação no domingo. O ator usou o Twitter para compartilhar comentários durante toda a cerimônia e ironizou Kevin Spacey e Harvey Weinstein, dois nomes da indústria cinematográfica que foram acusados de assédio sexual no último ano.

“Exclusivo: ouvi que Kevin Spacey e Harvey Weinstein iam disfarçados como um homem muito alto em um longo casaco, mas eles foram pegos pelos seguranças no Oscar”, escreveu na rede social.

Depois disso, o ator de Esqueceram de Mim ainda compartilhou a montagem de uma foto de Spacey em um outdoor, referência ao filme Três Anúncios para Um Crime, em que a protagonista denuncia a morte e o estupro da filha em painéis publicitários. “Fiquei sabendo que tinha um quarto outdoor no filme, mas ele foi cortado”, escreveu na legenda da imagem.

EXCLUSIVE: I heard Kevin Spacey and Harvey Weinstein were going to come disguised as a very tall man in a long trench coat but they got busted by security. #Oscars — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 4, 2018

#Oscars90 I heard there was a fourth billboard in that movie but it got cut out: pic.twitter.com/hMWU3N50KZ — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

Culkin compartilhou uma série de fotos bem-humarada com a legenda “aqui estão algumas coisas que estou fazendo ao invés de assistir ao Oscar”. Entre as postagens estavam imagens dele pintando as unhas do pé, tocando violão e brincando com bonecos.

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 4. Painting my toenails pic.twitter.com/uMBLTBcOTz — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 2. Play guitar pic.twitter.com/DmYChHumGq — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

Here's some things I'm doing instead of watching the #oscars 3. Playing with myself pic.twitter.com/LOtfu2NMsN — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018

O ator ainda soltou alguns comentários ácidos sobre as celebridades que participaram da cerimônia. “O que a Jennifer Lawrence não pode fazer? Retornar as minhas ligações, para começar”, escreveu em uma postagem. “Estou chateado que esse é o quarto ano seguido que sou esquecido do In Memoriam“, afirmou ao se referir ao momento de homenagem às pessoas da indústria cinematográfica que morreram no último ano.

What CAN'T Jennifer Lawrence do? Return my calls for starters… — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 5, 2018