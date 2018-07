Décadas de rádio e de TV talharam Carlos Massa, o Ratinho, para o improviso. O apresentador foi rápido nesta segunda-feira, quando a luz de repente se apagou em seu programa, no SBT.

Um grupo de estilo musical se apresentava no quadro musical Dez ou Mil, do Programa do Ratinho, quando as trevas tomaram conta da atração.

Diante do apagão, o apresentador pensou rápido: “Vamos para o intervalo”.

A transmissão via Facebook também foi cortada às pressas. Mas o Youtube tem um registro da história: