Luto no jazz: Bucky Pizzarelli e Ellis Marsalis Jr. morrem de Covid-19

Mais dois grandes veteranos do jazz morreram nesta quarta-feira, 1, vítimas do coronavírus: o guitarrista Bucky Pizzarelli, aos 94 anos, e o pianista Ellis Marsalis Jr., aos 85 anos. Na terça-feira, 31, outro artista do jazz, o trompetista Wallace Roney, também já havia morrido de Covid-19.

Ellis era considerado uma referência do gênero no final do século XX, e é pai de outros dois grandes nomes da música, o saxofonista Brandford e o trompetista Wynton Marsalis. Também foi professor em importantes instituições de ensino de jazz e ajudou a formar artistas como Terence Blanchard, Donald Harrison Jr., Harry Connick Jr. e Nicholas Payton.

Em entrevista ao jornal The New York Times, seu filho Brandford disse que ele era um músico gigante, mas um pai ainda maior. “Ele derramou tudo o que tinha para nos tornar o melhor do que poderíamos ser.” Ellis foi um dos responsáveis por disseminar o estilo bebop no sul de Nova Orleans, dominado pelas big bands.

Bucky, por sua vez, ficou mundialmente conhecido por seu estilo suave e fluido de tocar guitarra, e em seus 75 anos de carreira se apresentou ao lado de outras lendas como Les Paul, Zoot Sims, Slam Stewart, Stéphane Grappelli Frank Sinatra, Miles Davis, Sarah Vaughan, Tony Bennet, Dizzy Gillespie, Nat King Cole, Paul McCartney e o brasileiro Tom Jobim. Bucky fez exibições também duas vezes na Casa Branca, para os presidentes Ronald Reagan e Bill Clinton.

Ele é pai do também aclamado guitarrista John Pizzarelli Jr., e do baixista Martin Pizzarelli. John é estudioso da Bossa Nova e já se apresentou inúmeras vezes no Brasil – na última passagem pelo país, em 2018, tocou acompanhado do neto de Tom Jobim, Daniel Jobim, em uma turnê em homenagem aos 50 anos do lançamento do álbum Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim.

No Facebook, John Pizzarelli Jr. homenageou o pai em um texto em que rememora a vida dele. “Meu pai foi um mentor de muitos guitarristas, profissionais e amadores. Sempre dando conselhos e encorajando. Sempre em sintonia e sempre prontos para uma data de gravação.”