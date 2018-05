Lupita Nyong’o protagonizará nova versão de ‘The Killer – O Matador’

A atriz queniana Lupita Nyong’o será a protagonista de uma nova versão do filme de ação The Killer – O Matador, um clássico do gênero que voltará a contar com John Woo atrás das câmaras, informou nesta segunda-feira o site especializado Deadline.

O filme original, lançado em 1989 e com Chow Yun-Fat como protagonista, deixou marca no gênero por suas sequências de ação estilizada e serviu como plataforma de lançamento para o ator asiático no mercado ocidental.

A Universal Studios descreve esta nova versão como “um thriller violento que mistura espionagem com acrobacias extraordinárias” e no qual “uma assassina jura proteger uma jovem que deixou cega por acidente durante um ataque da máfia”.

A expectativa é que as filmagens comecem no final de ano na França e na Alemanha.